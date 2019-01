Teamspieler Peter Zulj wechselt von Sturm zu Anderlecht

Belgische First Division A statt italienischer Serie A: Für Sturm-Regisseur Peter Zulj hat sich der Traum vom Auslandsengagement nun doch erfüllt, allerdings nicht in Empoli nahe Florenz, sondern in Anderlecht nahe Brüssel. Der ÖFB-Teamspieler unterzeichnete beim belgischen Rekordmeister einen Vertrag bis Sommer 2022.