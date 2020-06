Teamkader ohne Deutschland-Legionäre

Marcel Koller ist keiner für die großen Paukenschläge. Und dennoch weiß er zu überraschen. Auf der Kaderliste für die beiden Testspiele gegen die Ukraine und Rumänien finden sich 25 Namen.

Manch einen findet man dort überraschend, manch einen vermisst man. Am 24. Mai ist Treffpunkt in Seefeld, Rieder und Salzburger (spielen am Sonntag im Cupfinale) sowie Dragovic dürfen zwei Tage länger freimachen.