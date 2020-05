Tauziehen um Starcoach Guardiola

Pep Guardiola sollte Klone von sich anfertigen lassen. Dann könnte der Katalane mit einem Schlag alle Interessenten zufrieden stellen. Halb Fußball-Europa ist hinter dem ehemaligen Barcelona-Coach her. Spätestens, seitdem er im Rahmen der Verleihung des Ballon d’Or in Zürich preisgab, nächste Saison wieder als Trainer tätig sein zu wollen. Nun kann sich zurücklehnen und seinen neuen Arbeitgeber in Ruhe aussuchen.

Die neuesten Meldungen kommen aus Italien. Sky-Italia berichtete von einer anstehenden Einigung des Katalanen mit dem FC Bayern. Guardiola hätte sich in New York mit den Bossen des deutschen Rekordmeisters getroffen, verkündete der TV-Sender. "Das ist alles Unsinn" dementierten die Bayern umgehend. Dass Guardiolas Berater Josep Maria Orobitg vor Kurzem zu Gesprächen in München war, wurde jedoch nicht dementiert.