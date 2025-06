Gibt es nicht mehr genug fußballbegeisterte junge Menschen?

Der 93-jährige KURIER-Leser Johann Müllner ersucht per handgeschriebenem Brief, dieses genau ein Dreivierteljahrhundert zurückliegende Fußball-Ereignis in ein paar Druckzeilen zu erwähnen.

Eine Bitte, die wir gern erfüllen. Gewann doch Österreich 1950 in Wien das bedeutendeste Jugendturnier. Und Johann Müllner zählte – laut KURIER vom 30.5.1950 – zu den Besten des FIFA-Turniers und beim 3:2-Finalsieg gegen Frankreich zu den Torschützen.

Müllner hatte (seine verletzungsbedingt kurze) Karriere als Stürmer bei Simmering gestartet, ehe er zur Vienna kam.

Simmering rutschte in die vierte Liga ab. Zweitligist Vienna peilt immerhin den Aufstieg für 2026 an. Andere Wiener Klubs existieren nicht mehr. Wie der WAC. Doch auf dessen Praterfeld, an dem die Tribünen entfernt wurden, rennen mehr Kinder denn je dem Ball nach: Die sogenannten Praterkids, nun täglich beobachtet von einem früheren Teamkapitän.