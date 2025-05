40 Jahre danach: Die Katastrophe im Heysel-Stadion und ihre Folgen

Die Tragödien von Brüssel und Sheffield führten nach dem Motto „Es muss erst was g’schehn, bis was g’schieht“ bei der UEFA, vor allem aber in England zum Umdenken. Dort geht es in den obersten Profi-Ligen inzwischen nahezu konfliktfrei zu. Weil Klubs und Security genau wissen, wer wo sitzt; weil alle Tribünen videoüberwacht sind; weil Personen, über die Stadionsperren verhängt wurden, sich am Matchtag auf der Polizeistation einzufinden haben.

Im Heysel-Stadion wurde nach dessen Modernisierung erst nach elf Jahren wieder gespielt – als Paris SG das Europacupfinale gegen Rapid 1:0 gewann. Dass Rapid so weit kam, war auch ein Verdienst von Peter Stöger, der mit Dietmar Kühbauer im Mittelfeld Regie führte. Das nur zur Erinnerung für jene Rapid-Extremfans, die den neuen Rapid-Trainer Stöger wegen seiner Austria-Vergangenheit ablehnen.