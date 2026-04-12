Tabellenführer Post SV mit Lieferschwierigkeiten

Von Fabio Tartarotti Fast nicht zu glauben ist der diesjährige Lauf des Post SV. Seit Beginn der Saison vor 21 Runden haben die Hernalser noch nie verloren. Doch die Meisterschaft haben die Postler noch nicht eingepackt und so traf der Tabellenführer am Samstag am Postsportplatz auf den ersten Verfolger SK Cro-Vienna.

SK Cro und Post boten den Zusehern bei Kaiserwetter eine hochintensive Partie. Auf Grund der Bedeutung des Spiels für beide Teams, war dieses von Anfang an von einer emotional-geladenen Atmosphäre und einem extrem körperbetonten Spielstil geprägt – Blutgrätschen ohne Chance auf den Ball, Sprungtritt-Einlagen und Ellbogenrempler inklusive. Das Spiel drohte schon so früh aus dem Ruder zu laufen, dass der Autor dieser Zeilen bereits in der zehnten Minute eine freundschaftliche Wette darauf abschloss, dass die Partie nicht ohne Ausschluss zu Ende gehen würde, die er schlussendlich verlieren sollte. Trotzdem zückte der Unparteiische ganze elf Mal die gelbe Karte.

Falls sich unter den Lesern ein Hobby-Archivist für Unterhaus-Statistiken befindet, bitten wir um Überprüfung eines möglichen Rekords.