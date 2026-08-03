Startschwierigkeiten: Wienerberg noch nicht in der RLO angekommen

Von Fabio Tartarotti Für den Aufsteiger aus Wien, den SV Wienerberg 1921 , gab es am Freitagabend einen „ Welcome-to-the-Ostliga“-Moment . Die Favoritner gingen zuhause gegen FC Marchfeld mit 0:5 unter. Der Abgang von Schlüsselspieler Jan Mülner dürfte für den amtierenden Wiener-Liga-Meister schwierig bis gar nicht zu kompensieren sein.

Der Torschützenkönig der vergangenen Saison, dessen Leistung erheblich zum Wiener-Doublesieg und Aufstieg in die RLO beigetragen hatte, stürmt ab sofort für den ASK Ebreichsdorf in der Niederösterreichischen Landesliga. Auch Erfolgscoach Werner Hasenberger trägt nicht mehr das Wappen des SV Wienerberg, an seiner Stelle sitzt nun Peter Weingartmann auf der Trainerbank. Mit SV Horn trifft Wienerberg am zweiten Spieltag wieder auf einen starken Gegner. Will man sich in der Liga etablieren, muss der Aufsteiger jetzt zumindest einen kleinen Schritt nach vorne machen.