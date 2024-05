SV Ried trauert um eine Vereinslegende, die nur 60 Jahre alt wurde

Die SV Ried trauert um eine große Vereinslegende . Goran Stanisavljevic ist mit nur 60 Jahren an Krebs verstorben .

Acht Jahre lang kickte Stanisavljevic für die Rieder und war ein wichtiger Faktor am Aufstieg in die Bundesliga 1995. Einige wichtige Elfmeter konnte der Mann mit den starken Nerven verwerten, so auch jenen zum 1:0 beim 3:1-Sieg im Cupfinale 1998 gegen Sturm Graz.