Bittere Ausfälle: Gloggnitz verliert zwei Starspieler
Von Fabio Tartarotti
Titelverteidiger SV Gloggnitz unterlag am Freitagabend im Top-Spiel beim Wiener Sport-Club in Unterzahl mit 1:4. Die Mannschaft von Trainer Edi Stössl muss nun aber wesentlich mehr verarbeiten als ein angeschlagenes Ego.
Deni Alar, Gloggnitz’ großer Transfercoup des Sommers, musste nach einer knappen Viertelstunde mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Fünf Minuten später folgte ihm GAK-Urgestein Lukas Graf, der im Sommer ablösefrei nach Gloggnitz gekommen war, mit einer schweren Schulterverletzung. „Es sieht nicht gut aus für die beiden. Bei Deni warten wir noch aufs MRT, der Physio klang aber nicht optimistisch. Lukas wird wohl operiert werden müssen“, so Stössl nach Abpfiff.
Mit dem Ausfall der zwei Starspieler ist ein großes Loch in den Gloggnitzer Kader gerissen worden, das zu Stopfen eine Herkulesaufgabe werden dürfte. Kommende Woche wartet bereits der nächste große Test gegen Parndorf.
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