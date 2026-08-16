Bittere Ausfälle: Gloggnitz verliert zwei Starspieler

Von Fabio Tartarotti Titelverteidiger SV Gloggnitz unterlag am Freitagabend im Top-Spiel beim Wiener Sport-Club in Unterzahl mit 1:4 . Die Mannschaft von Trainer Edi Stössl muss nun aber wesentlich mehr verarbeiten als ein angeschlagenes Ego.

Deni Alar, Gloggnitz’ großer Transfercoup des Sommers, musste nach einer knappen Viertelstunde mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Fünf Minuten später folgte ihm GAK-Urgestein Lukas Graf, der im Sommer ablösefrei nach Gloggnitz gekommen war, mit einer schweren Schulterverletzung. „Es sieht nicht gut aus für die beiden. Bei Deni warten wir noch aufs MRT, der Physio klang aber nicht optimistisch. Lukas wird wohl operiert werden müssen“, so Stössl nach Abpfiff.