Spitzenspiel: SV Eberau kriegt die Hauer ab
Von Fabio Tartarotti
Während der Ligadominator Mattersburger SV mit großen Schritten und bislang absolut unangefochten auf den Meistertitel zugeht, duellieren sich mehrere Vereine der Burgenlandliga um Positionierung im oberen Teil der Tabelle. Am Samstagnachmittag kam es am Sportplatz Eberau im Bezirk Güssing zum vorläufigen Spiel um Platz zwei zwischen dem SV Eberau und Leithaprodersdorf. Beide Teams gingen mit Rückenwind in das Spiel, das schon im Vorfeld versprach ein Schlager zu werden – und so kam es auch.
Etwa 300 Besucher sahen in Hälfte eins noch ein verhaltenes Abtasten der beiden Schwergewichte, ehe sich in der zweiten Hälfte ein offener Schlagabtausch entwickelte. Den ersten Punch landete der SV Leithaprodersdorf in der 80. Minute durch Julian Mihalits. Die Gastgeber versuchten zurückzuschlagen, ließen ihre Deckung dabei offen und kassierten schließlich in der Nachspielzeit den K.o.-Schlag durch Levi Markhardt.
Eberau-Trainer Christoph Herics, der für Kritik am Unparteiischen mit Rot vom Platz verwiesen wurde, war trotz der bitteren Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: „Bei uns entsteht Erfolg durch Kameradschaft und dem Willen alles für den anderen zu geben. Genau das habe ich auch von meiner Mannschaft gesehen. Leider konnten sie sich nicht belohnen.“
Kommendes Wochenende wird der SV Eberau zum Tabellen-Vierzehnten nach Horitschon fahren und das mit guten Chancen auf einen Sieg um im Rennen um Platz zwei nicht zu weit zurückzufallen. Für den nunmehr zweitplatzierten SV Leithaprodersdorf geht es Schlag auf Schlag – mit der SpG Edelserpentin, die ebenfalls noch Zweiter werden kann, wartet in Runde 24 der nächste Top-Gegner.
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