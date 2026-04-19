Spitzenspiel: SV Eberau kriegt die Hauer ab

Von Fabio Tartarotti Während der Ligadominator Mattersburger SV mit großen Schritten und bislang absolut unangefochten auf den Meistertitel zugeht, duellieren sich mehrere Vereine der Burgenlandliga um Positionierung im oberen Teil der Tabelle. Am Samstagnachmittag kam es am Sportplatz Eberau im Bezirk Güssing zum vorläufigen Spiel um Platz zwei zwischen dem SV Eberau und Leithaprodersdorf. Beide Teams gingen mit Rückenwind in das Spiel, das schon im Vorfeld versprach ein Schlager zu werden – und so kam es auch.

Etwa 300 Besucher sahen in Hälfte eins noch ein verhaltenes Abtasten der beiden Schwergewichte, ehe sich in der zweiten Hälfte ein offener Schlagabtausch entwickelte. Den ersten Punch landete der SV Leithaprodersdorf in der 80. Minute durch Julian Mihalits. Die Gastgeber versuchten zurückzuschlagen, ließen ihre Deckung dabei offen und kassierten schließlich in der Nachspielzeit den K.o.-Schlag durch Levi Markhardt.