Nach 3:0 gegen Viktoria: Willkommen im Titelrennen Parndorf!

Von Lukas Bergmann

Das Wochenende war im Großen und Ganzen ein gutes für die burgenländischen Vertreter in der Regionalliga – mit Ausnahme von Neusiedl. Grund zur Freude hat aber vor allem der SC Parndorf. Im Auswärtsspiel bei der Wiener Viktoria ließen die Männer von Trainer Paul Hafner nichts anbrennen. Mit einer dominanten Leistung fertigten sie das Team von Trainer Toni Polster mit 3:0 ab.

Ab der 30. Minute ließ der SC keine gefährlichen Torchancen mehr zu und agierte eiskalt vor dem Tor. Das Team von Toni Polster zeigte sich ideenlos und hatte bis auf eine Chance in der ersten Minute kaum gefährliche Szenen. Die Niederlage von Gloggnitz spielt den Parndorfern in die Karten: Nur mehr drei Punkte fehlen auf Platz eins. Die Leistungsexplosion in der Rückrunde ist unglaublich. Vor der Winterpause lagen die Parndorfer noch 13 Punkte hinter dem damaligen Tabellenführer Leobendorf auf Platz fünf. Die schwächelnden Leobendorfer trugen auch einen Teil dazu bei, dass es an der Spitze so eng wurde.