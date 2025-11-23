Turbulente Woche: Neusiedl mit Blamage gegen Wiener Viktoria

Nach diesen Tagen wollte man sich am Samstag auf das Wesentliche konzentrieren. Zu Beginn der Partie waren beide Mannschaften noch auf Augenhöhe. Den ersten Nackenschlag für die Neusiedler versetzte Benedikt Martic in der 27. Minute. Die Seestädter wirkten geschockt und nur fünf Minuten später erhöhte Matej Grgic zum 2:0. In der Halbzeitpause fand Trainer Norbert Pammer die richtigen Worte, denn Denis Dizdarevic verkürzte direkt nach Wiederbeginn.

Kurz keimte Hoffnung auf, doch in der 60. Minute stellte Antonio Sokcevic auf 3:1. Ab diesem Zeitpunkt stellte die Neusiedler Defensivabteilung endgültig ihren Dienst ein. Ali Sahintürk und wieder Antonio Sokcevic stellten den 5:1 Endstand für die Wiener Viktoria her.

Für die Mannschaft von Trainer Toni Polster war diese Sieg die Antwort auf die herbe Klatsche auswärts gegen Oberwart vor einer Woche: „Sechs Stück zu bekommen war natürlich nicht angenehm, aber heute haben wir es ein bisschen ausgebessert.“ Für Norbert Pammer ist dieses Ergebnis katastrophal:„Was mich nach dem 3:1 stört ist die Tatsache, dass sich die Mannschaft aufgegeben hat und das geht absolut nicht. Das werde ich sicher ansprechen!“