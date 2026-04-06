Deutsch Kaltenbrunner Heimsieg mit österlicher Pyrotechnik

Von Fabio Tartarotti Eine absolute Must-Win-Partie wartete am Karsamstag auf den SV Deutsch Kaltenbrunn. Seit der Winterpause durfte die 1.730 Einwohner zählende Marktgemeinde über keinen Heimsieg mehr jubeln. Über die letzten Wochen war der Verein langsam aber sicher in Richtung Abstiegskampf abgerutscht. Gegen Tabellenschlusslicht SC Kemeten mussten am durchaus gut besuchten Sportplatz drei Punkte her um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

Deutsch Kaltenbrunn ließ nicht lange warten um seine Favoritenrolle zu bestätigen. Veteran und Goalgetter Jochen Hafner löste mit seinem Tor in Minute elf großen Jubel bei der heimischen Anhängerschaft aus. Der auf Grund einer fehlenden Lizenz von de-facto-Coach Sascha Stranzl sogar als offizieller Trainer angeführte Hafner, zog sich beim Torschuss aber sichtlich eine Verletzung im hinteren Oberschenkel zu und musste wenige Minuten darauf ausgewechselt werden.

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Hälfte zwei zeigte ein ähnliches Bild, auch die zwar nur vereinzelt angereisten aber durchaus stimmgewaltigen Kemeten-Anhänger konnten das 2:0 durch Sebastian Töltl (78.) und die anschließende Niederlage nicht abwenden. Deutsch Kaltenbrunn und Spielertrainer Jochen Hafner durften, trotz Verletzung, nach Langem wieder einen Heimsieg bejubeln.