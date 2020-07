Stuttgart-Legionär hat Lust auf mehr

Gut möglich, dass er auch am Donnerstag in der Europa League gegen Molde FK und am Wochenende gegen Leverkusen in der Startelf steht, wenngleich die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld mit Kvist, Gentner und Kuzmanovic gewaltig ist. "Vorteil ist, dass ich auch ziemlich torgefährlich bin. Das versuche ich dem Trainer auch in jedem Training zu zeigen", gibt sich Holzhauser selbstbewusst. Das Selbstbewusstsein gehört ohnehin zu den Stärken des 1,93 Meter großen Blondschopfs mit dem gewaltigen Schuss und der guten Übersicht.

Stärken, die er auch in Zukunft ausspielen will: Holzhausers Vertrag in Stuttgart läuft bis 2015. Leistungsträger will der ehemalige Nachwuchsspieler von Rapid aber viel früher sein. Den ersten Schritt hat er am Samstag getan.