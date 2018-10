Sturm vs. Salzburg: Gastspiel am Ort der ersten Niederlage

Ende August 2017 gastierte Salzburg nach zwölf ungeschlagenen Spielen beim damaligen Tabellenführer Sturm und kassierte mit einem 0:1 prompt die erste Niederlage unter Trainer Marco Rose. In dieser Saison ist der österreichische Serienmeister vor dem Gastspiel am heutigen Sonntag in Graz (17 Uhr) sogar 17 Partien unbesiegt. In der Bundesliga gab es gar neun Siege in den bisherigen neun Runden. Der Vorsprung auf den Tabellensechsten Sturm beträgt vor dem ersten Saisonduell schon satte 14 Punkte.

Trotzdem: Die schlechte Erfahrung macht klug. Obwohl Sturm 2018 wenig mit Sturm 2017 zu tun hat, gehen die Salzburger mit dem nötigen Respekt an die Angelegenheit heran. „Die Grazer haben beim LASK ein sehr gutes Spiel gegen den Ball gezeigt. Sie besinnen sich derzeit auf Defensive und Stabilität. Das ist der Klassiker, wenn Dinge nicht so funktionieren“, analysierte Salzburgs Coach.

Sturm sei laut Rose trotz „schon schwerer wiegender Abgänge“ im Sommer „noch immer eine sehr gute Mannschaft“, die „fußballerische Akzente“ setzen könne. „Es braucht Zeit, Automatismen zu verinnerlichen.“ Xaver Schlager ist sich sicher, dass auch zum Abschluss der dritten englischen Woche in Folge die Erfolgsserie in Graz prolongiert wird: „Sicherlich hat Sturm durch das gute Spiel in Linz Selbstvertrauen gewonnen. Aber wir haben auch eine breite Brust, deswegen können wir mit einem guten Gefühl nach Graz fahren.“

Optimistische Grazer

Bei den Grazern ist man hingegen durchaus optimistisch, Salzburg stoppen zu können. Denn immerhin gab es ja in der vergangenen Saison neben dem Sieg im ersten Saisonduell auch den 1:0-Erfolg nach Verlängerung im Cup-Finale. Damals war nicht mehr, wie noch im August 2017, Franco Foda Sturm-Trainer, sondern schon Heiko Vogel: „ Salzburg ist mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Aber an einem guten Tag ist jeder noch so übermächtige Gegner zu schlagen. Wir brauchen aber einen so perfekten Tag wie in Klagenfurt, wo uns auch die unglaubliche Unterstützung unserer Fans geholfen hat“, merkte der Deutsche an.

Allerdings werden zum Schlager gegen den überlegenen Tabellenführer nur gut 11.000 Fans in Graz-Liebenau erwartet. Die Grazer hoffen auch, dass Salzburg wenige Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Celtic die Doppelbelastung zumindest leicht spüren könnten. „Wir hoffen auch, dass sie nach dem Celtic-Spiel etwas müde sind“, erklärte Vogel. Aber ob diese Hoffnung nicht trügerisch ist? In dieser Saison ist es die sechste Bundesliga-Partie für die Salzburger nach einem Europacup-Spiel unter der Woche. Die bisherige Bilanz ist beeindruckend: fünf Siege, 12:4-Tore.