Sturm-Trainer Mählich: „Attraktivität ist keine Pflicht“

Wollen Sie das schöne Spiel, oder sehen Sie es pragmatisch, dass ein dreckiges 1:0 auch drei Punkte bringt?

Es gibt diese Statistik, dass ein Trainer im Schnitt nur noch 13 Monate im Amt ist. Was wird mir also am Anfang wichtig sein? Wenn ich bei Sturm nicht in den ersten Wochen liefere, können wir uns alle vorstellen, was dann passiert. Wir kennen diese romantischen Gedanken, was ein Trainer alles aufbauen kann.

Und in der Realität?

Werden nach ein paar Niederlagen alle unrund: die Besucher, die Medien, die Sponsoren. Dann werden auch der Sportdirektor oder der Fan-Block unrund, und am Ende kriegt es der Trainer ab. Attraktivität ist für mich keine Pflicht, ich muss liefern.

Sie sind ein Vertreter der 98er-Generation. Hat sich die Ansprache der Trainer seither verändert?