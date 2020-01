Sturm-Präsident Jauk vor Wiederwahl, Stadion noch Luftschloss

Die Wiederwahl von Christian Jauk bei der Generalversammlung des SK Sturm Graz am Freitag ist nur Formsache. Der Bankier, der dem Bundesligisten seit 2012 als Präsident vorsteht, wird in seiner dritten Amtszeit mit verjüngtem Vorstandsteam weiter an einer Stadionlösung feilen. Auf einen Abgang von Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl will man in Graz vorbereitet sein.

Einen Gegenkandidaten, wie kürzlich bei Liga-Rivale Rapid, gibt es bei den Schwarz-Weißen nicht. "An der Spitze der Sturm-Familie zu stehen bedeutet viel Ehre, kostet aber auch enorm Kraft. Trotz meiner achtjährigen Erfahrung empfinde ich immer noch Respekt vor dieser Position", sagte der 54-Jährige der APA.

Sein Credo bleibt die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Klubs. "Die Entscheidung treffen bei Sturm immer die Mitglieder", betonte Jauk. Davon gibt es seit kurzem erstmals über 3.000 eingetragene. "Darauf sind wir als unabhängiger Verein, der das Vermächtnis unserer Gründer 'Emotion und Tradition' hochhält, sehr stolz."