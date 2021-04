Sturm kann in Salzburg einen historischen Hattrick fixieren

Der Amerikaner kann auch in seiner zweiten Saison in Österreich das Double holen. Im Cup-Finale wartet am 1. Mai in Klagenfurt der LASK. Aber auch die Linzer sind in der Liga mit fünf Punkten Rückstand nicht ohne Chance auf den Titel, den sie zum ersten und einzigen Mal 1965 gewonnen haben – wie übrigens vor 56 Jahren auch den ÖFB-Cup.