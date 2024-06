Trauer bei Sturm Graz: Ex-Präsident verstorben

Sturm Graz trauert um Ehrenpräsident Hans Fedl. Der Logistik-Unternehmer war seit seiner Kindheit Sturm-Fan und übernahm den Klub in der kritischen Phase nach Hannes Kartnig von November 2006 bis Jänner 2007 als Präsident. Danach war er Ehrenpräsident. Nach dem Ausgleichsverfahren übergab Fedl an Hans Rinner.

Am Donnerstag wachte er er 72-jährig nach langer Krankheit nicht mehr auf.

Sturm-Präsident Christian Jauk würdigte: „Hans Fedl war als schwarzweißes Urgestein von Anfang an bei unserer Rettungsaktion 2006/07 mit viel Engagement dabei und stellte sich Sturm in schwierigster Situation als Kurzzeit-Präsident zur Verfügung. Sein Herz hing ganz einfach an seinen ,Schwoazen'..."