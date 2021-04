Sturm Graz spielt beim 3:1 gegen den LASK groß auf

Eine unheimliche Erfolgsserie ist am Sonntag im letzten Spiel der ersten Hälfte der Meistergruppe zu Ende gegangen. Der LASK hatte zuletzt vier Bundesliga-Spiele in Serie gegen Sturm gewonnen und in diesen vier Spielen kein einziges Gegentor kassiert. Und nicht nur das. Die Linzer hatten auch die vergangenen drei Spiele in Graz gegen Sturm gewonnen – und das ebenfalls ohne ein einziges Gegentor.

Von diesen Erfolgen aus der Vergangenheit kann sich der LASK aber nichts mehr kaufen. Denn am Sonntag setzte es eine bittere und auch in der Höhe völlig verdiente 1:3-Niederlage bei den Steirern, die eine ihrer besten Saisonleistungen zeigen konnten.

In der ersten halben Stunde deutete in der Merkur Arena noch wenig auf eine klare Angelegenheit hin. Es war ein durchaus sehenswertes Hin und Her, das erst durch den ersten Treffer in eine Richtung gelenkt worden ist.