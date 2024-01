Sturm holt einen Tormann von Liverpool, auch der LASK greift zu

Der LASK präsentierte indes seinen ersten Neuzugang im Winter: Valon Berisha wird künftig das Trikot der Schwarz-Weißen überstreifen. Der 30-Jährige unterschrieb bei den Athletikern einen Vertrag über 2,5 Jahre bis Sommer 2026.

In der Aussendung der Linzer heißt es: Mit Berisha konnte der LASK einen international erfahrenen Mittelfeldspieler, der bereits in mehreren Top-Ligen seine Klasse unter Beweis gestellt hat, nach Linz holen. Der Kosovare stand bis Sommer in Frankreich bei Stade Reims unter Vertrag, in der vergangenen Saison war er nach Australien zu Melbourne City verliehen. In der französischen Ligue 1 brachte es der Teamspieler, der bislang 40 Mal für den Kosovo und 20 Mal für Norwegen auflief, auf insgesamt 37 Einsätze.