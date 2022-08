Das Weiße Ballett bittet die Frauen von Sturm Graz zum Tanz

Meister St. Pölten trifft beim Miniturnier in Skopje auf Ljuboten (Nordmazedonien). Gewinnen die Österreicherinnen, dann wartet der Sieger aus Dinamo Minsk gegen Stara Sagora aus Bulgarien.

Nur die Sieger der Miniturniere spielen in der zweiten Qualifikationsrunde, in der neun Klubs gesetzt sind, darunter die Österreicherinnen-Vereine Arsenal (Zinsberger, Wienroither), Bayern München (Zadrazil) und Paris SG. Die Französinnen hatten am Dienstag ihr erstes Testspiel, Neuzugang Marina Gregorieva spielte beim 0:1 gegen Manchester United in der Innenverteidigung durch. Barcelona, Chelsea, Lyon und Wolfsburg sind die vier für die Gruppenphase gesetzten Klubs.