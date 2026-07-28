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Fußball

Souverän: Sturm Graz bezwingt die Hearts auch im Rückspiel

Sturm Graz hat den 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel sicher über die Ziellinie gebracht. In Edinburgh gewannen die Grazer auch das Rückspiel gegen Heart of Midlothian und stehen damit in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League.
Maximilian Fally
28.07.2026, 22:59

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SOCCER - UEFA CL, Hearts vs Sturm

Fünf Spielzeiten in Folge stand Sturm Graz bereits auf der internationalen Bühne. Im altehrwürdigen Tynecastle Park von Heart of Midlothian ging es am Dienstag darum, eine Sechste anzuhängen.

Trainer Fabio Ingolitsch schickte exakt jene Startelf ins Rennen, die eine Woche zuvor in Graz beim 4:0 über die Hearts brillierte. Doch den besseren Start erwischten bei strömendem Regen die Gastgeber, die sich in den ersten 15 Minuten mehrfach gefährlich durchkombinierten. Danach übernahm Sturm zunehmend das Kommando.

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Die beste Grazer Chance hätte in der 28. Minute fast zur Führung gereicht: Nach starker Vorarbeit von Simon Seidl schob Stürmer Jatta scheinbar zur Führung ein, ehe der VAR wegen eines vorangegangenen Wegblockens eingriff. Wenig später vergab Jatta eine weitere Großchance, ebenso wie in Minute 16 bereits der Pole Wlodarczyk. Zur Pause stand es 0:0

Entscheidung als Doppelschlag

Die Hearts kamen zunächst noch einmal ambitioniert aus der Kabine, richtig gefährlich wurde es aber nicht mehr vor dem Grazer Tor.

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Die Entscheidung kam dann als Doppelschlag. In der 64. Minute verwertete Simon Seidl einen langen Abschlag von Torhüter Khudyakov, den Kapitän Stankovic per Kopf verlängerte, mit einem satten Halbvolley zum 0:1. 

Nur vier Minuten später legte Emran Soglo nach: Ein Abschluss, den Goalie Schwolow zunächst noch parierte, ehe ihm der Ball vom eigenen Knie ins Tor sprang, 0:2. Der letzte Widerstand der Hearts war damit endgültig gebrochen. 

In der dritten Quali-Runde wartet nun der Sieger aus dem Duell Fenerbahçe gegen Górnik Zabrze.

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