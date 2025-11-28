Sturms Sportchef Parensen zum Kader: "Werden mit Sicherheit etwas tun"
Nach dem nächsten Dämpfer ist bei Sturm vorerst noch Ruhe angesagt. Das 1:2 in der Europa League bei Panathinaikos half aber wenig, den Weg aus der kleinen Krise zu finden. Am Freitagnachmittag kamen die Grazer aus Athen zurück, in einer kleinen Medienrunde sprach Sportchef Michael Parensen über die wenig angenehme Situation beim Meister. Der Deutsche über ...
... den Status Quo in Graz
Wir bleiben selbstverständlich ruhig. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir wieder mit leeren Händen dastehen, es wäre mehr möglich gewesen. Mit Ausnahme der Anfangsphase, wo es turbulent herging, waren wir ganz ordentlich im Spiel. Der letzte Punch hat aber gefehlt, auch im Spiel nach vorne. Man muss der Mannschaft auch eine Schwächephase zu gestehen, wir werden versuchen, da gemeinsam wieder rauszukommen.
... mögliche Transfers
Wir schauen natürlich, wen was möglich. die Wintertransferzeit ist aber nicht immer die einfachste. Aber wir sind vorbereitet, werden mit Sicherheit etwas tun. Wir wollen den bestmöglichen Kader zur Verfügung haben.
... das Spiel in Athen im Gegensatz zum LASK (1:3)
In Phasen war es besser, von der Herangehensweise war es ein kleiner Schritt nach vorne, ich hätte mir aber einen deutlicheren Schritt nach vorne gewünscht.
... notwendige Erfolgserlebnisse
Ruhig bleiben ja, wir dürfen aber nicht die Augen verschließen, dass einige Sachen nicht so funktionieren, wie sie sollten. Wir müssen uns Sachen wieder ein bisschen erzwingen.
... schwächelnde Konkurrenz
Es hilft uns jetzt direkt nicht. Sicher ist es gut, dass keiner davonzieht. Aber das sollte uns jetzt nicht in Sicherheit wiegen, wir müssen auf uns schauen und werden weiter hart arbeiten.
... über unnötige Tore in solchen Phasen
Wir müssen mit allen das Tor verteidigen, immer online sein. Gerade in solchen Phasen ist es wichtig, noch konsequenter zu sein.
... das Spiel in Hartberg am Sonntag
Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird. In Graz beim 1:0 haben sie uns schon das Leben schwer gemacht.
... die Situation von Trainer Jürgen Säumel
Wir werden an eine Ablöse keinen Gedanken verschwenden, wir werden da gemeinsam rauskommen.
