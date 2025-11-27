Europa League live: Wie schlägt sich Meister Sturm bei Panathinaikos?
Vier Punkte holte Sturm in der laufenden Europa-League-Saison. Mit einem weiteren Punktezuwachs sieht es gut aus für das Play-off.
Im etwas leer wirkenden Olympiastadion muss Panathinaikos Athen aufgrund der UEFA-Bestimmungen seine Heimspiele in der Europa League austragen. 20.000 Fans kamen um das Spiel gegen Sturm Graz zu sehen. Und die Grazer haben viel vor.
Zuletzt hatten die Steirer in der Liga eine Ergebniskrise. Allerdings holte die Elf von Jürgen Säumel im Europacup bereits vier Punkte.
