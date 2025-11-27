Fußball

Europa League live: Wie schlägt sich Meister Sturm bei Panathinaikos?

Vier Punkte holte Sturm in der laufenden Europa-League-Saison. Mit einem weiteren Punktezuwachs sieht es gut aus für das Play-off.
Von Harald Ottawa
27.11.25, 20:00
Im etwas leer wirkenden Olympiastadion muss Panathinaikos Athen aufgrund der UEFA-Bestimmungen seine Heimspiele in der Europa League austragen. 20.000 Fans kamen um das Spiel gegen Sturm Graz zu sehen. Und die Grazer haben viel vor. 

Vor Sturms Auftritt: Vaterfreuden vor der Weichenstellung in Athen

Zuletzt hatten die Steirer in der Liga eine Ergebniskrise.  Allerdings holte die Elf von Jürgen Säumel im Europacup bereits vier Punkte. 

| 

