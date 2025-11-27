Vor Sturms Auftritt: Vaterfreuden vor der Weichenstellung in Athen

Für Meister Sturm gilt es, keine Beulen aus Athen zu tragen. Das Spiel bei Panathinaikos (21 Uhr MEZ, Canal+) kann richtungsweisend sein. Mit vier Punkten liegen die Grazer derzeit auf Platz 25 – einen Platz hinter dem Berechtigungsticket für das Play-off der K.-o.-Phase.

Für ein direktes Mandat für das Achtelfinale wird es ohnehin eng, dazu müsste die zuletzt in der Meisterschaft keineswegs überzeugende Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel in die Top 8 rutschen. Zumindest Panathinaikos ist bei ähnlichen Darbietungen wie gegen die Glasgow Rangers (2:1) und Nottingham (0:0, ebenfalls zu Hause) nicht außer Reichweite. Dazu müsste der erste internationale Auswärtspunkt seit dem 22. Februar 2024 (1:0 bei Slovan Bratislava) geholt werden.

Kein Hexenkessel

Ein Hexenkessel wird nicht zu erwarten sein. Panathinaikos spielt im Europacup aufgrund von UEFA-Bestimmungen nicht im Heimstadion, sondern im von den Fans weniger geliebten Olympiastadion. Im rund 70.000 Zuschauer fassendem Stadion, von dem obendrein Teile gesperrt sind, werden sich die erwarteten 20.000 Fans verlaufen. Immerhin 1.000 Sturm-Anhänger machen die Reise mit.