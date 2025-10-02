Europa League live: Wie läuft Sturms Heimkehr nach Graz?
Meister Sturm spielt erstmals seit dem Frühjahr 2024 wieder im heimischen Stadion Liebenau. Gegner ist der schottische Vizemeister Glasgow Rangers.
Im Frühjahr 2024 spielte Meister Sturm das bisher letzte Mal im Europa Cup in Graz. In der Champions League und auch zuletzt im Play-off mussten die Steirer nach Klagenfurt ausweichen. Gegner sind in der Liga-Phase der Europa League die Glasgow Rangers.
Die Grazer haben einiges gutzumachen. Bei Midtjylland gab es eine 0:2-Niederlage. Wie läuft es gegen die Schotten?
