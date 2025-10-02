Fußball

Europa League live: Wie läuft Sturms Heimkehr nach Graz?

Sturm-Fans müssen nicht mehr Klagenfurt
Meister Sturm spielt erstmals seit dem Frühjahr 2024 wieder im heimischen Stadion Liebenau. Gegner ist der schottische Vizemeister Glasgow Rangers.
Von Harald Ottawa
02.10.25, 20:17
Im Frühjahr 2024 spielte Meister Sturm das bisher letzte Mal im Europa Cup in Graz. In der Champions League und auch zuletzt im Play-off mussten die Steirer nach Klagenfurt ausweichen. Gegner sind in der Liga-Phase der Europa League die Glasgow Rangers

Sturm hofft auf Kiteishvili: Ein Edeltechniker mit Herz

Die Grazer haben einiges gutzumachen. Bei Midtjylland gab es eine 0:2-Niederlage. Wie läuft es gegen die Schotten?

