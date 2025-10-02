Europa League live: So schlägt sich Salzburg in Lyon

Nach dem glücklosen Auftakt gegen FC Porto wartet auf Red Bull Salzburg in der Europa League gleich der nächste Brocken. Die Salzburger gastieren am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV und Sky) beim französischen Spitzenklub Olympique Lyon . Auch ohne den verletzten Kapitän Mads Bidstrup will der heimische Vizemeister diesmal zumindest einen Punkt mitnehmen.

„Wichtig ist, dass wir Selbstvertrauen getankt haben, sodass wir in Lyon sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren werden. Aber wir wissen schon, was da auf uns zukommt“, erklärte Trainer Thomas Letsch.

Salzburg freut sich auf Duell mit Top-Mannschaft Olympique ist nach einer schwierigen Zeit, in der man dem Zwangsabstieg aufgrund von Finanzverstößen nur knapp entgangen ist, wieder zurück an der nationalen Spitze.