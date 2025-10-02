Start der Conference League: Das ist der Spielstand von Rapid in Posen

Polens Meister lädt ein: Zum Start der Ligaphase tritt Rapid bei Lech Posen an. Im beeindruckenden EM-Stadion soll im besten Fall so erfolgreich gestartet werden wie vor einem Jahr in der Conference League mit einem 2:1-Sieg in Istanbul bei Basaksehir.

"So viele Punkte wie 2024 wären unglaublich", warnt Rapid-Trainer Peter Stöger vor all zu vielen vermuteten Parallelen, die es so gar nicht geben kann. Nicht nur hat insgesamt die Qualität der Conference League zugenommen, sondern - durch etwas Lospech im Vergleich zum großen Glück in der Vorsaison - auch die Stärke der Gegner von Rapid.

In drei Wochen kommt es zum ersten Heimspiel - gegen die Fiorentina, die wieder zu den Titelfavoriten zählt.

Gegen Lech sind rund 1.000 mitgereiste Rapid-Fans dabei. Für die Hütteldorfer geht es nach der Reise nach Posen aber gleich weiter mit einem Ligaspiel in der Fremde: In Salzburg ist ein Spitzenspiel vor der Länderspielpause zu bestreiten.

Nach dem enttäuschenden Derby kündigte Stöger Umstellungen an. Antiste ist kurzfristig gar nicht mitgeflogen, der Dauerläufer ist angeschlagen. Trio neu in der Startelf von Rapid Wie im KURIER angekündigt rücken Gulliksen, Grgic und Ahoussou neu in die Startelf. Auf die Bank müssen Ndzie und Raux-Yao. Posen hat offensive große Qualitäten, bei 102 Toren für Lech hält bereits Mittelstürmer Mikael Ishak.