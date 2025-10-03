Nach der magischen Sturm-Nacht: "Müssen aber auf dem Boden bleiben"

Es war ein Abend wie aus dem Drehbuch. Sturm feierte nach eineinhalbjähriger Pause ein erfolgreiches Comeback in Graz und schrieb mit einem letztlich verdienten 2:1-Sieg gegen die Glasgow Rangers im zweiten Spiel der Liga-Phase der Europa League erstmals an. Angetrieben von enthusiastischen Fans.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir unsere tollen Fans auch belohnen konnten", sagt Innenverteidiger Emanuel Aiwu. "Das Heimstadion hat uns extra Energie gegeben." Trainer Jürgen Säumel war ebenfalls überglücklich, warnt aber davor, abzuheben. "Es war ein unglaubliches Spiel. Es war alles dabei, meine Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gezeigt, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich freue mich sehr über den Sieg, aber wir ordnen den Sieg richtig ein, bleiben mit beiden Beinen am Boden."

Vor allem Otar Kiteishvili wurde nach seiner Rückkehr (war aus privaten Gründen in der georgischen Heimat) euphorisch von den Fans empfangen. Traumhaft war auch das Tor in der 35. Minute mit einer perfekten Aktion mit Freistoß-Schützen Tomi Horvat, der den ersten Treffer besorgt hatte (7.). „Das Tor war improvisiert und es hat großartig funktioniert, perfektes Timing, perfekter Pass", erklärte der zweifache Bundesliga-Kicker der Saison. "Es war ein sehr wichtiger und emotionaler Sieg für uns."