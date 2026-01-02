"Co" für Ingolitsch: Sturm Graz holt einen Vize-Weltmeister
Nun hat Sturm Graz auch einen Co-Trainer. Nachdem am Dienstag Fabio Ingolitsch als Chef-Trainer präsentiert worden war, haben die Grazer nun auch das Trainerteam vollständig fixiert.
Christoph Witamwas fungiert ab sofort als neuer Co-Trainer des Meisters und wird auch bereits beim Trainingsstart am Freitagnachmittag Ingolitsch assistieren. Der 38-jährige Witamwas ist Inhaber der UEFA-A-Lizenz, arbeitete zuletzt als Talentecoach bei der Wiener Austria und war zuvor Co-Trainer beim SKN St. Pölten.
Große Erfahrung
Zudem sammelte der Burgenländer Erfahrung bei diversen ÖFB-Nachwuchs-Auswahlen und führte die ÖFB U17-Mannschaft als Co-Trainer sensationell ins Finale der FIFA U-17-WM in Katar. "Witamwas wird unser Trainerteam mit seiner Expertise, akribischen Arbeitsweise und positiven Energie hervorragend ergänzen", sagt Sportchef Michael Parensen.
Sturm-Urgestein Günther Neukirchner wird neben seinen Aufgaben als Entwicklungscoach wieder in das Trainerteam zurückkehren. Weiters im Team: Dazu Co-Trainer Sargon Duran, Tormanntrainer Stefan Loch, Athletiktrainer Kevin Maritschnegg und Performance-Analyst Christoph Glashüttner.
