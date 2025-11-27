Von wem genau Stadler noch etwas lernen können will, sehen Sie hier: Alle 21 Spieler der österreichischen U-17-Nationalmannschaft im Kurzporträt:

Was genau machte das österreichische Team bei dieser WM so stark? Zunächst sicher Teamgeist und Wille . „Sie wollen immer mehr, sind mit dem Erreichten nicht zufrieden“, betonte Teamchef Hermann Stadler im Vorfeld des heutigen Finales, das nach einer geradezu fabelhaften WM 0:1 gegen Portugal verloren ging. "Ich habe schon viele gute Spieler gesehen, aber wie diese Mannschaft zusammenhält, dass die Jungs immer mehr wollen, da kann ich von ihnen was lernen."

"Es stimmt alles zusammen, wie ein Puzzle"

Schon vor dem Finale gab es überschwängliches Lob von internationalen Experten. "Was Österreich hier zeigt, imponiert uns sehr. Es stimmt alles zusammen, wie ein Puzzle", erklärte Pascal Zuberbühler, Leiter der sechsköpfigen Technischen Studiengruppe des Weltverbands (FIFA), im APA-Interview.

"Wenn man den (Johannes) Moser anschaut, was der draufhat, das ist ein Ausnahmekönner. (Vasilije) Markovic ist ein Wahnsinn, wie er das Spiel gegen Italien in die Hand genommen hat, das hatte alles Hand und Fuß. Er ist ein Fighter, ein Vorzeigeathlet. Dann fehlt der Abwehrchef (Ifeanyi Ndukwe), der hervorragend ist, und ich sehe Pokorny - was für eine Mentalität. Here I am, wir gewinnen. Da ist ein Charakter, eine Mentalität dahinter", schwärmte der Schweizer und nannte auch Hasan Deshishku und Nicolas Jozepovic.

Und nicht zuletzt Torhüter Daniel Posch, der vom langjährigen Teamtorhüter der Eidgenossen genau beäugt worden ist und ebenfalls in höchsten Tönen gelobt wird. "Seine Statistik bei diesem Turnier ist unglaublich. Ein Turnier spielen und du kriegst kein Gegentor, das ist einfach nur wow! Er hatte nicht viele Aktionen zu bereinigen, aber er war da, als man ihn brauchte. Seine Qualitäten sind die Torverteidigung, das ist das Wichtigste. Er hat ein sehr gutes Positionsspiel", meinte der ehemalige Deutschland- und England-Legionär.