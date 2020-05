Stürmer-Kandidaten für Koller

Hinter diesen drei lichtet sich aber das Feld der Kandidaten. Erwin Hoffer (24) ist bei Eintracht Frankfurt in der zweiten deutschen Liga eigentlich nur Stürmer Nr. 4. Für Constantini war er in dessen letzten beiden Spielen zumindest Fix-Joker. Stefan Maierhofer war sowohl bei Constantini als auch bei Ruttensteiner beim Team, ist bei Salzburg aber derzeit nur Ersatz. Anstelle des 29-Jährigen stürmte am Wochenende Roman Wallner, der in vier Monaten seinen 30. Geburtstag begeht. Roman Kienast (27) feierte nach Verletzungspause am Sonntag wieder einen Kurzeinsatz bei Sturm.



Und die jungen Hoffnungsträger im Ausland kommen auch nicht so richtig in Fahrt. Andreas Weimann (20) kommt in England bei Aston Villa nicht über sporadische Einsätze hinaus. Marco Djuricin (18) ist seit der Unter-20-Weltmeisterschaft vom Verletzungspech verfolgt und fasste zuletzt in der Amateurmannschaft von Hertha BSC Berlin nur langsam wieder Fuß.