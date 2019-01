Struber nicht mehr Cheftrainer des FC Liefering

Gerhard Struber ist nicht mehr Cheftrainer von Fußball-Zweitligist Liefering. Wie der Ausbildungsverein von Red Bull Salzburg am Freitag bekanntgab, bleibt der 41-Jährige dem Club aber in anderer Position erhalten. Strubers Rückzug seien intensive Gespräche mit der Club-Führung vorausgegangen. Als Cheftrainer leitet interimistisch nun Janusz Gora das Training, die Vorbereitung startet am Montag.

Struber hatte den Posten erst im vergangenen Juli von Gora übernommen. Nach der Herbstsaison liegt Liefering nur am neunten Tabellenrang, 15 Zähler hinter Spitzenreiter Wattens. Aufstiegsberechtigt sind die "Jung-Bullen" nicht.