Streit im französischen Team

Es muss einen Grund haben, warum ausgerechnet ein Hahn das Wappen und damit auch die Trikots der französischen Fußballer ziert. Bereits in der Antike war der Hahn auf gallischen Münzen abgebildet. Es muss ein Streithahn sein. Denn Streiten, so hat man den Eindruck, ist Nationalsport Nummer eins bei den Franzosen.

Nur zwei Jahre nach der WM in Südafrika, als Stürmer Anelka mit Beleidigungen gegen Trainer Domenech einen riesigen Eklat auslöste, der in einem ein Trainingsstreik und im sieglosen Aus nach der Vorrunde gipfelte, sollte alles anders sein. Die EM in Polen und der Ukraine stand von Anfang an unter dem Motto der "Wiedergutmachung". "Die Blauen sind auf der Suche nach sportlicher und emotionaler Erlösung", umschrieb L’Équipe. Trainer Laurent Blanc führte die Mannschaft zu 21 Spielen ohne Niederlage in Serie und schaffte nach dem Neubeginn vor zwei Jahren auch den benötigten Stimmungsumschwung.

Mit dem 1:1 gegen England und dem 2:0 gegen die Ukraine gelang ein solider Start. Mit einem Schuss Übermut riss zum Abschluss der Gruppenphase aber der Schlendrian ein: 0:2 gegen die bereits ausgeschiedenen Schweden. Eine Niederlage, die aber wegen des Sieges der Engländer über die Ukrainer keine Rolle mehr spielen sollte und dennoch ihre Nachwehen zeigte.