Stevens soll den HSV übernehmen

Einer seiner Nachfolger musste am Montag seine Sachen packen. Michael Oenning war nach sechs Monaten seinen Job los. Seine Bilanz war auch eine grausame: In 14 Pflichtspielen als Chefcoach konnte er lediglich einen Sieg feiern. Mit nur einem Punkt aus sechs Begegnungen in dieser Saison ist der HSV, übrigens das letzte Gründungsmitglied der Deutschen Bundesliga, das noch nie absteigen musste, Tabellenletzter.



Die Trainerfluktation bei den Hamburgern zeigt, wie weit Anspruch und Wirklichkeit beim Bundesliga-Dinosaurier auseinanderklaffen. Oenning war der zehnte Trainer in den vergangenen acht Jahren beim HSV.



Nun ist man also wieder auf der Suche. "Ich will einen Trainer, bei dem ich weiß, wie er arbeitet. Er muss nicht mein Freund sein. Aber es ist wichtig, dass er ein System hat, Liebe zum Fußball, engagiert ist, und er muss Deutsch sprechen. Das ist die Kultur dieses Vereins", sagte Frank Arnesen der Bild. Der HSV-Sportdirektor hat das Vorschlagsrecht in der Trainerfrage.



Bei der Suche nach einem Oenning-Nachfolger haben die Hamburger schon die ersten Absagen erhalten. Zwei Landsmänner des Dänen Arnesen wollen sich den HSV nicht antun. Michael Laudrup bleibt lieber beim spanischen Erstligisten RCD Mallorca. Morten Olsen lässt die dänische Nationalmannschaft nicht in der entscheidenden Phase der EM-Qualifikation im Stich.



Favorit auf den Trainerjob ist aber sowieso ein anderer: Huub Stevens. "Ich bin bereit", meint der Niederländer, der im April bei Salzburg beurlaubt wurde und der zuletzt viel Zeit in seinem Haus auf Mallorca verbracht hat.