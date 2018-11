Sterling-Schwalbe lässt Rufe nach Video-Referee lauter werden

Sogar Sterling selbst entschuldigte sich nach dem Spiel: "Ich wollte den Ball heben und weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keinen Kontakt gespürt. Entschuldigung an den Schiedsrichter." Die halbherzige Entschuldigung kommt reichlich spät - schließlich nahmen Sterling und Konsorten den Elfmeter trotzdem gerne an. Beim Spielstand von zu diesem Zeitpunkt 1:0 zwar nachvollziehbar, angesichts des Endstands von 6:0 aber schon fast eine Verhöhnung.

Kein Wunder also, dass unmittelbar nach der ersten Zeitlupe, die Sterling als Schauspieler entlarvte, in den sozialen Medien Rufe nach der Einführung des Videoschiedsrichters laut wurden. Bei Elfmeterentscheidungen greift dieser für gewöhnlich ein - und hätte schon nach der ersten Zeitlupe die Entscheidung des Kollegen auf dem Platz revidieren können.

Heftige Kritik kam auch an den Torrichtern auf, die eben für strittige Entscheidungen im Strafraum in unmittelbarer Nähe desselben stehen.