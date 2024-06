Nach der Krebs-Heilung: Lainer verlängerte in Gladbach bis 2026

Stefan Lainer bleibt ein "Fohlen": Der 31-jährige Salzburger hat seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bis Sommer 2026 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. "Ich freue mich schon jetzt darauf, das Vertrauen des Clubs zurückzuzahlen, mich zu zerreißen und alles reinzuwerfen, damit wir es besser machen als in der vergangenen Saison", erklärte der Rechtsverteidiger in einem Statement.