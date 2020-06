Startrainer soll Salzburg beraten

Ricardo Moniz hat geschafft, was vor ihm noch kein Salzburger Trainer in der 79-jährigen Klubgeschichte geschafft hat: Am Sonntag gewann er mit seiner Mannschaft den österreichischen Cup durch einen 3:0-Finalsieg gegen Ried. Da Salzburg ja auch Meister geworden ist, hat der Niederländer in seiner ersten ganzen Saison als Salzburg-Trainer gleich das Double geholt. "Das ist ein Geschenk für immer", sagt Moniz, der sich nun einen Urlaub in seinem Haus in Eindhoven gönnen wird.

Obwohl: Ausspannen wird der bald 48-Jährige nicht können, gilt es doch, die Zukunft zu planen. Einige Personalentscheidungen sind ja schon gefallen, die Verträge von Heimann, Cziommer, Pasanen und Chema Anton wurden nicht verlängert. Schwegler steht hingegen vor einer Vertragsverlängerung. Als Neuzugänge stehen Dibon ( Admira) und Ilsanker ( Mattersburg) fest.