Startrainer Pep Guardiola trauert um seine Mutter

Laut Manchester City ist die Mutter von Startrainer Pep Guardiola in Manresa rund 70 Kilometer nördlich von Barcelona verstorben. Die 82-jährige Dolors Sala Carrió war mit dem Coronavirus infiziert gewesen. "Jeder im Verein sendet in dieser schwierigen Zeit sein herzlichstes Mitgefühl an Pep und seine Familie", schrieb der Premier-League-Klub dazu auf Twitter.

Der Katalane Guardiola ist seit 2016 Trainer von Manchester City. Zuvor war er drei Jahre bei Bayern München tätig. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der 49-jährige ehemalige spanische Teamspieler aber in seiner Heimat beim FC Barcelona. Mit seinem Stammverein gewann er zweimal die Champions League und wurde dreimal spanischer Meister.