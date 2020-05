Starke 45 Minuten reichen Salzburg

Auch Salzburg bleibt im Rennen um den Aufstieg in die Runde der letzten 32 der Europa League. Nach einer schwachen ersten und einer starken zweiten Hälfte gelang gegen den biederen slowakischen Meister Slovan Bratislava der erste Sieg in der Gruppenphase nach einer Saison Pause.



Die katastrophale Vorstellung im Bundesliga-Hit bei der Admira (1:2) war in Salzburg nicht ohne Konsequenzen geblieben. Trainer Ricardo Moniz hatte die Mannschaft radikal umgebaut. Nur vier Spieler (Gustafsson, Pasanen, Cziommer, Jantscher) spielten auf jenen Positionen, auf denen sie auch am Sonntag gespielt hatten. Die größte Überraschung war aber Moniz' Mittelstürmer-Wahl: Es begann weder Maierhofer noch Wallner, sondern Leonardo, der sonst im 4-3-3-System am rechten Flügel spielt.



Der Start in das zweite Gruppenspiel verlief ziemlich verheißungsvoll. Salzburg begann überfallsartig. Jantscher zwang Slovan-Keeper Hross zu einer Glanzparade (3.).



Doch bald wurde klar, dass sich die Umstellungen kaum auswirkten. Der Spielaufbau war wieder zu behäbig. Es wurde zu wenig über die Flügel gespielt. Und dazu war Mittelstürmer Leonardo überall, nur nicht im Strafraum. Dort fehlte eine Anspielstation.