1:6 in Rom: St. Pölten bleibt Schlusslicht in der Champions League

Zur Pause hielt sich der Rückstand mit 0:2 noch in Grenzen, doch in der Schlussphase des Spiels konnten Österreichs Meisterinnen nicht mehr mithalten und kassierten beinahe mit jedem Angriff ein Gegentor.

Das 2:2 gegen Oslo bleibt der einzige Punktgewinn von St. Pölten in der Ligaphase der Frauen Champions League. Im Duell der Nachzügler in der 18er-Tabelle setzte es am Mittwoch für die Niederösterreicherinnen eine 1:6-Niederlage den den Frauen von AS Roma.

Der Ehrentreffer für St. Pölten gelang Isabel Aistleitner in der Schlussminute.

"Ich bin extrem enttäuscht, es ist ehrlich gesagt schwierig, Worte zu finden für dieses Spiel. Wir haben so viele einfache Fehler gemacht, das darf auf dem Level nicht passieren", sagte Leila Peneau. Zudem hätte die Chancenverwertung nicht gepasst. "Ich hätte den Anschlusstreffer machen müssen, das hätte in so einer Partie noch einmal etwas verändern können."

Bayern als Vierter fix im Viertelfinale

Ein Erfolgserlebnis gab es für den FC Bayern. Mit der in der 71. Minute eingewechselten Katharina Naschenweng und ohne die verletzte Sarah Zadrazil sowie Barbara Dunst wurde Valerenga 3:0 bezwungen und mit Rang vier neben Barcelona, Lyon und Chelsea ein direkter Viertelfinalplatz gebucht. Den verpasste Titelverteidiger Arsenal ohne die verletzte ÖFB-Teamtorfrau Manuela Zinsberger trotz eines 3:0 bei Leuven als Fünfter knapp.