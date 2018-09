St. Pölten nach Heimerfolg gegen Hartberg Tabellenzweiter

Nur noch 2565 Zuschauer fanden nach dem 1:3 im Spitzenspiel gegen Salzburg den Weg in die NV-Arena. SKN-Sympathisanten, die bei bestem Fußballwetter lieber anderes taten, verpassten einen weiteren Sieg der Mannschaft von Dietmar Kühbauer und beim 3:0 die spektakulärste erste Hälfte der erfolgreichen SKN-Saison.

Während Kühbauer mit Spielmacher Fountas in einem 3-4-1-2 überraschte, wartete der Aufsteiger mit mindestens vier Mann auf schnelle Gegenangriffe gegen die Dreierkette der Hausherren. Und so ging es hin und her, in den ersten 30 Minuten gab es fünf Topchancen. Luan scheiterte an der Stange, Haas an Tormann Swete; auf der Gegenseite zeigte Riegler gegen Sanogo und Siegl seine Hochform. Fountas, schön freigespielt, schoss drüber (25.).