Sportklub: Schwarz-weiß lebt grau in grau

Seit Jahren kämpft der Verein nicht nur um die finanzielle und sportliche Konsolidierung, sondern auch bisher vergeblich gegen den schleichenden Verfall des Sportclub-Platzes. Von den Wänden im Kabinengang bröckelt der Verputz, Regenwasser rinnt die Wände herunter.

Auf der gesperrten Tribüne Kainzgasse wurde das wuchernde Unkraut grob entfernt, seit 20 Jahren defekt ist der Lautsprecher auf der rechten Seite der Friedhofstribüne, die ihren Namen dem dahinterliegenden Friedhof verdankt. Das Projekt, statt der maroden Stehplatztribüne ein Wohnhaus mit kleinerer Tribüne zu bauen, wurde gekippt. "Da war die Rentabilität nicht gegeben", sagt Huber. "Der Sportclub-Platz ist das letzte Stadion, das im Wiener Stadtgebiet liegt, das macht alles etwas schwerer. Wir träumen von einem Vorzeigestadion mit erneuerbaren Energien. Die Gespräche mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou laufen."

Doch die Gespräche – so lehrt es die Geschichte – könnten sich ziehen. So wie sich die Rückführung des Sportklub in den Sportclub ziehen kann. Denn Sportklub ist nicht Sportclub. 2002 spaltete sich die Fußballsektion des von zwei Konkursen gebeutelten WSC ab, damit der neue WSK schuldenfrei in die Bundes­liga aufsteigen konnte.