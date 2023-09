Sport-Club-Trainer Weinstabl wechselt zu Zweitligist Lafnitz

Sektionsleiter David Krapf-Günther: "In den letzten Jahren hat Robert immer wieder Anfragenden aus der 2. Liga abgesagt, auch weil kein für ihn reizvolles Projekt dabei war, dies ist jedoch bei dieser Anfrage leider anders." Der Burgenländer konnte in vier Jahren beachtliche Erfolge erzielen, insbesondere das Erreichen des ÖFB-Cup-Viertelfinales 2022. In der laufenden Saison konnte Weinstabls Team drei Siege und drei Unentschieden erspielen und musste nur einmal als Verlierer vom Platz und befindet sich derzeit auf Rang 6 der Ostliga.

Weinstabl hebt zum Abschied die "familiäre" Stimmung hervor, die er seit Sommer 2019 genossen hat. Weinstabl war der längstdienende WSC-Trainer seit Erich Hof.