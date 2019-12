Sport-Club-Legende mit 88 Jahren verstorben

Der Wiener Sport-Club trauert um eine Legende: Walter "Max" Horak ist am 24. Dezember im Alter von 88 Jahren verstorben. Der Stürmer aus Wien war Mitglied jener legendären Sport-Club-Elf, die für einen der größten Erfolge im alten Meistercup überhaupt gesorgt hatte: Am 1. Oktober 1958 wurde Juventus Turin im Wiener Stadion mit 7:0 besiegt und damit ausgeschaltet, nachdem das Hinspiel mit 1:3 verloren wurde.

Horak wurde am 1. Juni 1931 geboren. Er debütierte 1953 für den Sport-Club in der obersten Spielklasse. Der Flügelstürmer gehörte gemeinsam mit Adolf Knoll, Erich Hof, Josef Hamerl und Karl Skerlan jener Mannschaft der Hernalser an, die 41 Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen blieb. 1958 und 1959 wurde der Sport-Club Meister. In beiden Saisonen wurden zumindest 100 Tore erzielt.