Spielplan: Salzburg startet in Lissabon in die Champions League

Nachdem am Donnerstagabend die Gruppen zur kommenden Saison in der Champions League ausgelost wurden, gab die UEFA am Samstag frĂŒh nun den Spielplan bekannt.

Salzburg startet demzufolge am 20. September mit einem AuswÀrtsspiel bei Benfica Lissabon. Es folgt ein Heimspiel gegen Real Sociedad am 3. Oktober, ehe es zweimal gegen Inter Mailand geht. Zuerst auswÀrts im San Siro (24. Oktober) und zuhause am 8. November.

