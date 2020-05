Casillas denkt an Abschied von Real

Casillas ist zwar unzufrieden, dennoch akzeptiert er sein Reservistendasein ohne zu murren. „Das sind Entscheidungen des Trainers. Wir sind 24 Mann im Kader und alle wollen spielen. Spieler sind Egoisten, und das ist auch professionell, genauso wie die Meinung des Trainers zu akzeptieren. Man muss viel trainieren, um spielen zu können“, erklärte Casillas.

Im Nationalteam hält Trainer Vicente del Bosque allerdings weiterhin am Welt- und Europameister fest, der am Dienstag gegen Georgien (2:0) sein 150. Länderspiel bestritten hat. Casillas hat seine gesamte Karriere bei Real Madrid verbracht und gewann mit den Königlichen zwei Mal die Champions League und fünf Mal die Meisterschaft. Insgesamt hat er bald 700 Spiele für Real absolviert, fast 480 allein in der Liga.

Ein Trikot, ein Leben lang