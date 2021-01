LaLiga-Chef: FIFA-Präsident Infantino unterstützt Super-League-Pläne

Nach Ansicht des spanischen Liga-Chefs Javier Tebas ist FIFA-Präsident Gianni Infantino direkt in Pläne zur möglichen Gründung einer neuen europäischen Super League involviert. "Er hat daran mitgearbeitet und sie sogar ermutigt, sie zu gründen", sagte Tebas der englischen Zeitung The Sun. Infantino habe an mehreren Treffen dazu teilgenommen und die Vertreter von Europas Fußball-Topklubs auch selbst empfangen, sagte der Spanier.

Die Aussagen stehen im Gegensatz zur Ankündigung des Weltverbands FIFA und mehrerer Kontinentalverbände aus der vergangenen Woche, wonach Klubs und Profis bei einer Teilnahme an dem neuen Bewerb harte Konsequenzen drohen sollen. In einer gemeinsamen Stellungnahme hatten die Verbände "mit Nachdruck" erklärt, dass ein solches Konstrukt weder von der FIFA noch von einer der Konföderationen anerkannt würde. Dieses Schreiben war auch mit dem Namen von Infantino unterzeichnet.