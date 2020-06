Spaniens historische Chance

Noch nie konnte ein Europameister vier Jahre nach dem Triumph den Titel verteidigen. Ein Rückblick auf zwölf gescheiterte Versuche . . .

1964 Die UdSSR kommt vier Jahre nach dem Triumph in Frankreich bis ins Finale der zweiten EM-Endrunde, verliert aber dieses gegen Gastgeber Spanien in Madrid 1:2.

1968 Spanien kommt nicht in die Endrunde der letzten vier Teams, verliert im Viertelfinale zwei Mal gegen England (0:1, 1:2). Die Duelle waren ein Zuschauermagnet: 100.000 Fans sahen das Hinspiel in London, 120.000 das Rückspiel in Madrid.

1972 Italien scheitert ebenfalls im Viertelfinale – aber nicht an England. sondern an Belgien. Das Heimspiel endete 0:0, das Auswärtsspiel 1:2.

1976 Die Deutschen verlieren beim Viererturnier in Jugoslawien das EM-Finale im ersten Elfmeterschießen bei einem großen Turnier gegen die CSSR.

1980 Bei der EM-Endrunde in Italien, der ersten mit acht Teilnehmern, erreicht die CSSR das Spiel um Platz drei und besiegt in diesem den Gastgeber in einem Elferschießen mit immerhin 18 Schützen.

1984 Deutschland wird bei der Endrunde in Frankreich nur Gruppendritter – dank einer 0:1-Niederlage gegen Spanien, die Maceda in letzter Minute fixierte.

1988 Frankreich kann sich erst gar nicht für die Endrunde in Deutschland qualifizieren. In der Qualifikation reicht es hinter der UdSSR und der DDR nur zu Gruppenplatz 3. Von acht Spielen gewannen die Franzosen nur ein einziges.

1992 Die Niederländer kommen in Schweden bis in das EM-Semifinale, müssen sich in diesem dem Sensationsteam Dänemark im Elfmeterschießen geschlagen geben.

1996 Dänemark holt beim Turnier in England in einer Gruppe mit Portugal (1:1), Kroatien (0:3) und der Türkei (3:0) zwar vier Punkte, fährt aber trotzdem bereits nach der Vorrunde wieder nach Hause.

2000 Deutschland blamiert sich bei der EM in Belgien und den Niederlanden in der Gruppenphase und scheidet nach Pleiten gegen England (0:1) und Portugal (0:3) mit nur einem Punkt (1:1 gegen Rumänien) aus.

2004 Frankreich scheitert bei der Finalrunde in Portugal bereits im Viertelfinale. Die Equipe Tricolore verliert gegen den späteren Europameister Griechenland mit 0:1.

2008 Griechenland wird bei der EM in Österreich und der Schweiz punktelos Gruppenletzter. Damit ist man das schlechteste Team der ganzen EM-Endrunde.